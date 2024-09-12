寧德時代礦廠傳局部停產 鋰價日漲千元

近期大宗商品價格走勢各異。其中，鋰價最新受惠內地車用電池大廠寧德時代旗下的江西宜春鋰礦廠傳有部分生產線停工而顯著上升。上海鋼聯發表的數據顯示，周三電池級碳酸鋰價格較上一日漲1,000元（人民幣‧下同），均價報每噸7.35萬元。

內媒引述消息指，寧德時代在宜春的梘下窩礦山局部停產。寧德昨回應稱，這是據近期碳酸鋰市場情況，調整對宜春碳酸鋰的生產安排。資料顯示，寧德於2022年8月宣布取得相關礦採礦權，下礦區資源儲量約9.6億噸，碳酸鋰當量約657萬噸，是宜春最大鋰雲母礦。據業界推算，寧德的單噸碳酸鋰生產現金成本約8.77萬元。

OPEC降兩年油需預測 石油輸出國組織（OPEC）最新調低今明兩年原油需求預測，料今年日均原油需求只會增長203萬桶，低於早前預測的211萬桶，同時下調明年日均原油需求增長預測，由178萬桶降低至174萬桶。不過，美國能源情報署（EIA）預期，第四季全球石油供不應求情況將會加劇，並指隨着OPEC推遲增產計劃，庫存進一步減少，將推動布蘭特期油重返每桶80美元以上，故調高今年日均原油需求預測，由1.029億桶升至1.031億桶。

至於美國石油協會（API）每周統計數據顯示，截至9月6日當周，美國原油庫存減少279萬桶，是連續第3周下降，市場原先預期為增加70萬桶。

國際油價昨日由兩年半低位反彈，紐約期油及布蘭特期油曾升1至2%。市場估計，主因部分墨西哥灣產油區平台因加勒比熱帶氣旋「弗朗辛」吹襲而停產所致。

另邊廂，天然資源豐富的哈薩克，國民經濟部副部長Arman Kassenov昨表示，該國目標是在2029年將經濟增長翻倍，透過油氣等自然資源加工實現經濟發展。據悉，該國的國內生產總值（GDP）有40%來自天然資源。