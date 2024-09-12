Yen曾升破5.5港元 今年高

美大選辯論後資金避險 日央行委員稱幣策續鬆 外匯市場再現波動，主因美匯指數昨日曾下跌逾0.3%，低見101.27所致。昨日美國最矚目事件莫過於總統參選人特朗普和賀錦麗的選前電視辯論，分析員表示，美元在這情況下跌進一步表明投資者在面對不確定的政治前景時，選擇防守策略。部分資金流入日圓，推升圓匯，日圓兌每美元昨曾升約1%，高見140.71，為今年最高位。每百日圓兌港元曾突破5.5算。

然而，美元再下跌風險或未如想像般嚴重。投資銀行高盛發表報告解釋，這是因為本輪將會出現的貨幣寬鬆周期，不僅美國聯儲局會減息，其他各主要中央銀行也會下調利率。該行外匯分析師Isabella Rosenberg更引述1995年的減息周期為例，當各已發展國家政策協調減息之時，美元匯價通常都會顯得較強。

她說，如果大多數央行共同實施寬鬆貨幣政策，預計這將限制聯儲局寬鬆政策對美元造成的壓力。「雖然市場預計聯儲局將加快轉向，但我們仍然認為，其他央行的放寬步伐會更快，前提是聯儲局能夠提供足夠的空間讓他們減息。」

歐儲蓄利率或減0.25厘 歐洲央行將於今日議息和公布結果，市場預料會有機會減息，其中儲蓄利率或減0.25厘，至3.5厘，而聯儲局亦有機會在下周的議息會議宣布減息。她續稱，如果各央行都相應地減息，通常都會引發市場對經濟增長的擔憂，從而令美元轉強，因為美元仍屬於避險資產之一。

日圓昨日強勢除受惠美元轉弱外，也因為日本央行政策委員會審議委員中川順子的言論。她說，如果經濟和物價表現符合預期，日本央行將持續調整政策環境的寬鬆程度。她亦補充道，即使日本央行加息，金融狀況仍將保持寬鬆，需要監控價格上升風險。

日本央行同樣於下周議息，惟暫時市場估計利率維持不變。農林中金總合研究所執行顧問、兼日本金融服務廳前官員天谷知子認為，日本央行今年仍有可能加息，市場不能忽視「黑天鵝」再次飛出。

摩根士丹利策略師Michael Wilson表示，假如聯儲局本月大幅減息，美股可能面臨日圓套息交易進一步平倉的風險。如果初次減息幅度超過0.25厘，可能刺激日圓進一步轉強，將促使日圓交易員在國內利率上升後撤出美元資產，全球市場會重演動盪模式。日經平均指數昨日收跌539點或1.49%，報35,619點。

三星擬年底前全球裁員 至於亞太區另一主要股市南韓，首爾綜合指數昨收報2,513點，跌10點或0.4%。經濟數據方面，南韓9月首10天出口按年增長24.6%，進口按年增加11.3%，貿易逆差2.22億美元，其中晶片出口按年增長38.8%。另外，南韓8月調整後失業率2.4%，低於預期的2.6%。

南韓總統室政策室室長成太胤表示，該國出口強勁，但在高利率的情況下，普通民眾很難受惠。與發達經濟體相比，南韓的通脹正在企穩（8月為2%），並正在創造一個可以減息的環境。

雖然減息有利當地企業，但市場消息指，南韓招牌科企三星電子將會在年底前裁員，主要涉及境外員工，其中銷售和行銷人員將全球裁減約15%人力，行政人員最多可減少30%。

日圓匯價年內走勢 各主要央行利率情況