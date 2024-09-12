美核心通脹高減息降溫 道指曾瀉743

美國8月消費物價指數（CPI）按年升2.5%，符合市場預期，漲幅較前一個月再縮0.4個百分點；撇除能源及食品的核心CPI按年升3.2%，同樣符合預期，增幅與7月持平。由於核心通脹仍處於高位，市場降低對下周減息幅度的押注，反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，預計聯儲局9月減息0.25厘的機率已升至85%，而大手減0.5厘的機率只有15%。

數據公布後，美國10年期債息由跌轉升，日內最高曾見3.689厘。就數據而言，勞工部的資料顯示，服務業（撇除能源服務）通脹率仍然達到4.9%，其中住屋成本按年增加5.2%，反映居住仍然是美國整體通脹的主要動力，但由於租金及住宅售價回落需要時間反映，通脹可能比預想中更加頑固。

富國憂後市難再升 美股3大指數周三早段全線向下，道指曾跌743點，報39,993點；標指跌75點，報5,420點；納指跌153點，報16,872點。富國銀行研究報告指，美股在歷史高位面臨阻力，預期未來數月難以進一步上揚，主因包括市場對地緣政治局勢、經濟前景、人工智能（AI）熱潮冷卻的擔憂。

嘉信理財首席交易與衍生品策略師Joe Mazzola表示，該公司的客戶上月似乎從股票轉向固定收益證券，其統計的指標嘉信理財交易活動指數（STAX）於8月下跌至53.16，低於7月份的54.81，該指數主要透過交易活動統計去評估投資者情緒，數值愈高則代表愈樂觀，反之亦然。8月客戶主要買入的股票包括英偉達（Nvidia）、亞馬遜（Amazon）、英特爾（Intel）等，淨賣出的股票則有Meta、蘋果公司（Apple Inc.）等。

GameStop曾插15% 其他企業消息方面，作為「迷因股」始祖的GameStop公布，截至8月3日止一季，收入按年減少31.4%至7.98億美元，即使錄得純利1,480萬美元，扭轉去年同期虧損280萬美元，股價早段曾挫15%。

另外，股神巴菲特的投資旗艦巴郡繼續減持美國銀行（BofA），累計套現金額近72億美元。美銀行政總裁莫伊尼漢首次公開回應，直言「他（巴菲特）一直是我們公司的偉大投資者，穩定了我們的公司。我不知道他到底在做甚麼，因為坦白說，我們不能問。」