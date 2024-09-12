巨星傳奇5度觸發市調機制
藝人知識產權（IP）管理公司巨星傳奇(06683)昨日慘變「巨星隕落」，股價一度急瀉78.56%，因應股價大幅波動，盤中5度觸發市調機制；最終收市仍插72.24%，報2.59元，較去年7月上市招股價4.25元跌39.05%，全日成交金額3.09億元，市值21.58億元。
巨星傳奇擁有台灣歌手周杰倫IP，周氏母親葉惠美為最大股東。去年5月因市況問題而推遲上市，同年6月捲土重來，7月13日掛牌。第二次招股時，引入兩名基礎投資者，並加長禁售期半年至12個月，在今年7月12日屆滿。年內股價曾高見13.16元，較招股價升2.09倍。
未知股價異動原因
公司晚間刊發公告，謂業務營運正常，未知股價異動原因。公司回覆傳媒查詢指，早前股價表現良好，或有較早入場股東獲較大收益，加上近期市場動盪、恒指面臨壓力，導致部分股東獲利回吐，屬於正常的市場操作範疇，相信只對股價造成短期影響，正在積極評估現有條件，不排除將在有需要時考慮採取進一步措施，以維護市場穩定及保護全體股東的利益。
該公司強調，控股股東、基礎股東及管理層對公司長遠穩健發展信心十足。
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