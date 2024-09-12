恒指萬七關失復得 北水沽貨

港股周三在17,000點大關失而復得，低開182點後曾跌269點，低見16,964點，收市跌幅收窄至125點或0.72%，報17,108點，成交連續第3日錄千億元以上，昨日有1,057億元，惟「北水」單日錄淨流出59.05億元。

法巴仍撐年底前漲一成 歐資投行法國巴黎銀行最新認為，港股估值偏低，現時預測市盈率較過去10年平均低一個標準差，若內地政策出台協調得宜，港股年底前或有5至10%上升空間。

該行亞太區宏觀研究統籌總監兼亞太區股票及衍生品策略主管呂成解釋，由於內地盛傳擬進一步下調存量房貸利率及允許轉按，此舉應可釋放內地民眾購買力，但礙於相關措施同時為內銀盈利帶來影響，所以需要配合其他政策出台，如協助內地孳息曲線更陡，從而減輕內銀負擔，令民眾及內銀等機構共同受益，改善整體市場情緒，可望帶挈港股受惠。

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