建行亞洲首發熊貓債籌30億

相對起股市的淡靜，債券市場則持續活躍。中國建設銀行（亞洲）公布，周初在中國銀行間債券市場成功完成發行其首筆在岸人民幣債券（債券通）（熊貓債券）。

該熊貓債券為建行集團海外機構的首筆熊貓債，第一期發行金額為30億元（人民幣‧下同），票息率2.05厘，年期3年，所得款項將用作一般公司用途及人民幣業務活動和發展。是次發行認購倍數2.1倍，發行利率創商業銀行類熊貓債券發行利率的新低。

是次發行的10年期債券，為全球企業至今已發行的同年期中最大規模公募離岸人民幣債券，而30年期債券，是企業在離岸人民幣債券市場公募發行最長年期的債券，認購反應熱烈，最終總訂單認購額超過199億元及超額認購超過3.4倍，使最終定價較初步價格指引收窄0.35厘。

這項10年期債券票面年息率為2.75厘，每半年派息一次，到期日為2034年9月20日，發售價為票面值的100%，孳息率為2.75厘。而30年期債券的票面年息率為3.05厘，每半年派息一次，到期日為2054年9月20日，發售價為票面值的100%，孳息率為3.05厘。港鐵行政總裁金澤培表示，發行公募綠色債券有助進一步將低碳綠色元素，融入鐵路營運和新鐵路項目。

另邊廂，廣東省政府本周在港成功發行離岸人民幣地方政府債券，規模50億元，發行期限包括兩年、3年和5年，其中兩年期債券20億元用於廣州市南沙區項目，3年期債券15億元用於珠三角地區重大基礎設施項目，5年期債券15億元為綠色債券，用於綠色項目。經簿記定價，兩年期、3年期和5年期債券最終發行利率分別為2.08厘、2.13厘和2.23厘。