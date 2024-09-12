華經濟下半年恐僅增4.5%

滬股2700關保衞戰勢開啟 10年期國債息破底 正當美國兩名總統候選人在首場辯論拿中國大做文章，人民幣昨日乘美元弱勢逞強。然而，儘管當局發文炮轟資金湧入國債是變相做淡中國經濟，市場預期中國人民銀行會放寬貨幣政策下，10年期中國國債孳息率昨日跌破2.1厘，創下2.0975厘的歷史新低，備受廣大股民關注的滬綜指再創7個月低，2,700點保衞戰如箭在弦。國際信貸評級機構惠譽估計，內地下半年乃至明年的經濟增長會放緩至4.5%。

反映官方意願的人民幣中間價昨報7.1182（兌每美元‧下同），按日跌46點子，創近兩周低位，但在岸價收報7.1131，按日回升104點子。離岸價昨曾升304點子，高見7.1086，每百港元高見91.52元人民幣。

然而，人民幣轉強不改A股繼續陰跌。滬綜指低開低走，曾跌1.22%，低見2,710點，收市仍跌0.82%，報2,721點。深成指和深圳創業板指數各升0.39%及1.19%，但結合滬深兩市、更受外資注視的A股指標─滬深300指數亦跌0.3%，收報3,186點，也是2月初之後新低。滬深兩市總成交額僅4,995億元人民幣。

不過，國投證券提醒，涵蓋4大國有銀行的「中證紅利指數」上季開始基本面倒退，不論盈利增長還是未來派息潛力都有所削弱，「只有能維持和持續提升分紅（派息）的品種才具備投資價值」。

施羅德基金管理（中國）副總經理安昀表示，A股各個板塊仍有結構性機會，傾向持有一定倉位，但仍然對金融市場持中性偏謹慎的態度，又指中國經濟和企業盈利似乎仍然在尋底，以階段性「內需不足」和「消費降級」概括目前形勢。

如是者，資金又再湧入債市，內地評級機構東方金誠坦言，儘管銀行在央行指示下仍賣出長債，但礙於基本面偏弱、市場降準減息預期升溫下，內地債市仍將「偏強震盪」，預計10年期債息短期內將於2至2.2厘之間波動。

金融機構亦對內地經濟有保留，惠譽調低內地今年通脹預測至0.5%，估計明年亦只有1.2%，預計當局將加碼財政刺激，政策利率明年會降至兩厘。

人幣兌每美元底線料7.55 法國巴黎銀行則因應內地今年次季經濟增長乏力、中央刺激經濟政策力度遠較估計弱，把中國今年經濟增長預測下調至4.9%，並料今年餘下時間人行仍會下調貸款市場報價利率（LPR）0.1厘。一旦特朗普上場，向中國商品徵收60%以上關稅，勢必影響中國出口表現，也令該行對中國經濟保守。

儘管中國債息跌跌不休，該行基於美國息口明年回落到3.25至3.5厘，預計中美息差縮至兩厘，讓人民幣明年回升至6.9算。然而，如果特朗普當選後加關稅，人行將容許人民幣貶值，底線應在7.55算。

專家點評中國經濟