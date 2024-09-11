輪商精選：看好阿里 留意25539
上海證券交易所和深圳證券交易所在周一分別公布，將阿里巴巴(09988)等33隻港股納入港股通名單，調整昨日起生效。阿里加入港股通後，內地投資者可通過交易所互聯互通額度購買相關股票，市場憧憬或能吸引更多來自內地的資金。
淡倉部署揀26300
港股通消息公布後，阿里股價昨曾升近5%至82.45元水平。輪場資金流方面，投資者傾向於滬深交易所公布港股通名單前部署阿里好倉，阿里好倉周一再錄過千萬元淨流入，為連續第5個交易日錄淨流入，期內累計淨流入逾4,000萬元。如投資者部署短線追入，可參考阿里認購證25539，行使價99.05元，實際槓桿6.7倍，明年4月23日到期。如認為後市有下跌空間，可參考阿里認沽證26300，行使價81.93元，實際槓桿8.5倍，11月14日到期。
展望宏觀數據，歐洲央行於周四公布議息結果，市場預期歐央行於7月減息後，將於9月議息會議再下調利率。上周公布的歐元區次季薪金加幅按年放慢至4.2%，在通脹預期或進一步減弱下，市場料歐央行在10月及12月的兩次議息會議上，至少還會減息多一次。
未來兩周環球央行議息會議或令股、匯及債市波動性增加，如投資者希望進場捕捉匯市機會，可留意外匯輪證。如投資者部署短線追入歐元，可參考認購證10337，行使價8.68元，實際槓桿20.1倍，明年3月28日到期。如看淡歐元可留意認沽證10103，行使價8.5元，實際槓桿27.2倍，12月27日到期。
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