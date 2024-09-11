未補價居屋頻劈價 東駿苑賣370萬

未補價第二市場居屋單位都要劈價才有承接。筲箕灣居屋東駿苑兩房單位，累減50萬元後，以370萬元成交，呎價約6,777元。

世紀21溢榮郭少玲表示，上述單位為B座中層5室，實用面積約546方呎，單位有裝修，2月時叫價420萬元，最終累減約12%售出，新買家為綠表客。

廣林苑三房292萬易手 另外，利嘉閣林靖羲稱，將軍澳寶盈花園4座低層B室，實用面積約484方呎，兩房間隔，減價68萬元，於第二市場以420萬元成交，呎價約8,678元。

沙田居屋三房戶樓價「2字頭」有交易。富堡城物業廖志財指，廣林苑A座低層9室，實用面積約595方呎，有裝修，未補價以320萬元放盤約一個月，劈至292.8萬元售出，呎價約4,921元。

祥益林家倫稱，天水圍居屋天富苑G座中層4室套三房戶，實用面積約650方呎，區內綠表客半個月前睇樓，當時叫價420萬元未有承接，其後減價25萬元，終以395萬元買入，呎價約6,077元。