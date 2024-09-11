拍賣消息：元朗村屋搶手 高底價87%售

有鄰近港鐵站的元朗舊墟村屋連地皮，獲4至5組買家爭購，最終搶高近九成，以611萬元拍賣售出。

環亞物業拍賣董事總經理區蘊聰稱，昨日拍賣共有約80人出席，期間賣出4項物業，另外有3項在拍賣前售出。售出物業涉及成交金額共約1,451萬元，其中，元朗舊墟東頭村176號村屋連屋地競投最激烈。

該項目地段面積約1,775方呎，屬業主盤，鄰近車路及元朗站，開拍價326萬元，每口叫價10萬元，最後搶高285萬元拍出，差幅約87.4%。

毗鄰一幅面積約1,851方呎農地，屬鄉村式發展用地，以268萬元推拍，有兩組客競投，最後以393萬元拍出，呎價約2,123元，搶高125萬元，差幅約46.6%。

愉景灣銀主盤435萬拍出 另外，大嶼山愉景灣頤峰靖山閣低層A室銀主盤，實用面積約693方呎，開價435萬元拍出，呎價約6,277元。單位銀行網上估價約483萬元，最新成交價低約48萬元或約9.9%。場內亦售出港島南貝沙灣第3層雙號連租約電單車位，為業主盤，以開拍價12萬元賣出。