二手淡靜：碧湖花園連環見紅 兩房蝕152萬

北部都會區二手樓未被炒起，區內樓價跟隨大市急跌。粉嶺碧湖花園兩日兩宗蝕讓，最新有兩房單位劈價至366萬元沽出，約4年帳面勁蝕152萬元。

美聯吳偉文表示，上述單位為1座高層G室，實用面積約400方呎，叫價400萬元，減價34萬元獲區內客承接，呎價約9,150元。原業主2020年以518萬元購入，帳面貶值約29.3%。

元朗單日再錄至少兩宗蝕賣。市場消息透露，錦田北峻巒1A期第9B座中層兩房戶，實用面積約532方呎，成交價478萬元，呎價僅約8,985元，約8年帳面貶值逾15%。尚悅7座中層F室，實用面積約446方呎，成交價436.8萬元，呎價約9,794元，原業主持貨約7年，帳蝕逾63萬元離場。

希爾頓持9年輸13% 沙田屋苑近期都爆蝕讓潮。利嘉閣馮澤源指，希爾頓中心C座高層7室，實用面積約412方呎，曾叫價598萬元，劈價逾100萬元後，成交價492萬元，呎價約11,942元，原業主持貨約9年，帳面仍蝕76.8萬元，期內樓價蒸發約13.5%。

世紀21奇豐鄭達昌稱，馬鞍山翠擁華庭2座低層C室，實用面積約816方呎，套三房設計，放盤5個月，累減58萬元後，日前以750萬元獲買家承接，呎價約9,191元，約7年帳面虧蝕110萬元。

西貢洋房貶逾兩成 新界洋房蝕幅更顯著。該行廖振雄表示，西貢北港坳村單號屋，叫價1,750萬元，減價至1,525萬元獲承接，約5年帳面蝕475萬元，貶值約23.8%。

市區盤方面，市場消息稱，西南九龍匯璽2B座高層單位，實用面積約351方呎，市場傳出以710萬元售出，成交呎價約20,228元，約7年帳面貶值逾50萬元。

資料顯示，同區瓏璽6B座極高層單位，以6,380萬元登記售出，約7年帳面跌價逾1,300萬元。