憧憬減息 新盤起舞
YOHO Hub II 擬下周開放現樓 上新價單
市場憧憬美國將步入減息周期，發展商隨即起動部署推盤。其中，新鴻基地產(00016)旗下元朗站The YOHO Hub II，最快下周開放現樓示範單位，以及上載新一張價單。
該集團副董事總經理雷霆稱，項目今年5月推出第8座的423伙已悉數售出，套現近40億元，未來兩周推售第6座單位。減息周期開始，租金升勢凌厲，相信「供抵過租」時代來臨，更多資金流入物業市場，料下季價量齊升，未來兩個月「月月有樓賣」，月底發售The YOHO Hub II，啟德天璽‧天緊接下月推出。新地代理執行董事陳漢麟指，第6座涉及469伙，涵蓋一房至四房，實用面積338至1,035方呎。
華懋4盤推置業折扣
市區豪宅銷情穩定，系內北角海璇II昨沽出3座12樓A室，實用面積1,492方呎，四房雙套房間隔，連車位售5,230萬元，呎價約35,054元。信和置業(00083)等的何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS第3座19樓A室以9,868萬元售出，呎價約47,283元。集團執行董事田兆源稱，新盤大額成交不絕，豪宅樓價看高一線。
適逢中秋佳節，發展商推出節慶優惠。華懋集團的何文田站瑜一項目、薄扶林域多利道VICTORIA COAST、薄扶林碧麗軒，以及西半山大學閣，推出由4.8萬至16.8萬元的置業折扣優惠，並贈送價值2,000元咖啡禮券。
意嵐代繳從價印花稅
集團銷售總監封海倫表示，今年上述4個項目錄53宗成交，套現逾22.7億元，計劃下半年推長沙灣東京街及西貢蠔涌兩個全新現樓。其中，長沙灣住宅項目樓書及示範單位籌備工作準備就緒，最快下月推售。
旭日國際屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，買家購買指定開放式及一房，可享代繳1.5%從價印花稅，指定兩房為2.25%。國際集團及大富控股的西貢洋房項目尚林，於10月底或以前經中原入標購買指定洋房，可獲贈價值逾50.3萬元的24個月管理費。
雨後周六賣最後25伙
此外，星星地產元朗雨後昨上載銷售安排，周六推售全盤最後25伙，有8伙為三房戶，折實呎價約11,276至13,816元。該公司主席及首席執行官陳文輝預告，周五將更新價單，減少各項優惠折扣。
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