華為三摺手機預訂額破800億

華為Mate XT是全球首款三摺疊手機。

中國戰略科企─華為昨日召開新品發布會，常務董事余承東公開近日廣受熱議的全球首款三摺疊手機Mate XT非凡大師，產品根據容量售價介乎19,999至23,999元（人民幣‧下同），將於9月7日12時08分開放預約，9月20日10時08分正式開售。華為商城預約人數昨已突破400萬大關，若以每部20,000元計，即代表着逾800億元的潛在銷售額！

余介紹，該產品是全球首款量產三摺疊手機，擁有10.2英吋螢幕；團隊花了5年時間研發，實現一摺、兩摺與三摺大螢幕閱覽等一機多用，同時推出摺疊觸控鍵盤，實現把「電腦放在口袋裏」、「把鍵盤放在口袋裏」。他解釋，公司在三摺手機最大突破為解決螢幕與鉸鏈技術，首次實現內摺與外摺合一，內外彎摺同時進行，增加手機螢幕抗衝擊能力，手機厚度僅3.6毫米，電池也只有1.9毫米，堪稱全世界最薄電池。該產品支持靈犀通信、天通衞星通信，能打衞星電話、發衞星消息。另同場華為發布問界M9五座版，Max增程版售價46.98萬元。

三星印度家電廠罷工 競爭對手消息方面，南韓三星電子在印度南部真奈附近的廠房約1,800名員工進行罷工，要求加薪、改善工時及承認工會地位，該廠房生產包括雪櫃、洗衣機及電視等消費者電子產品。

此外，南韓三星旗下電池及電子原材料生產商三星SDI宣布出售偏光膜業務予中國企業Wuxi Hengxin Optoelectronic Materials，當中包括南韓清州和水原地區的偏光膜生產和銷售，以及位於中國無錫的海外部門全部股權，作價1.12萬億韓圜（逾66億港元）。三星SDI表示，進行剝離的部門計劃今後把重點放在半導體、有機發光二極體（OLED）和電池材料領域。