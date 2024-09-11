Apple避稅案被判敗訴 須向愛爾蘭補交1118億

蘋果公司（Apple Inc.）多年以來一直利用愛爾蘭的分公司避稅，但向來對跨國科技巨擘嚴加監管的歐盟自然不會善罷甘休。歐盟法院昨日推翻下級法院的判決，意味着Apple須依照要求向愛爾蘭補交130億歐元（約1,118億港元）稅款，意味着該公司又一次在與歐盟監管機構的交手中敗下陣來。

事實上，Apple利用愛爾蘭低稅率避稅的行為，其實由來已久，而且涉及規模亦相當龐大，足以左右愛爾蘭的經濟，比如2015年時該國實現了26%的經濟增長，就是因為Apple的避稅操作所致。這種情況使得愛爾蘭的經濟增長數據不再具參考價值，諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼則用「愛爾蘭妖精經濟學」（leprechaun economics）形容這一現象。

具體而言，Apple過去的做法是把其知識產權注入位於荷蘭的子公司，而將其他子公司賺取的全球收入，部分以版稅方式支付予該荷蘭子公司，變相避開可以省下不少應繳的利得稅。不過，由於受到國際壓力的關係，如今多數跨國公司都不再以此方式避稅。

回到今次的官司中，歐盟委員會指控Apple與愛爾蘭達成非法的稅務優惠協議，使該公司取得不公平優勢。在2003至2014年期間，估計Apple借此避開約130億歐元的稅款，變相等同愛爾蘭給予Apple的違規國家補助。

富瑞料iPhone供應鏈股價受壓 除了輸掉稅務官司，Apple最新發表的iPhone 16系列似乎亦未如預期。投資銀行富瑞的研究報告指出，Apple建立人工智能（AI）生態系統需時，推進應用過程要逐步演變，而基於高速記憶體及先進封裝等高效能晶片硬件配套，亦可能要等到2026年才面世。儘管富瑞仍相信換機周期將在數年內加速，但由於對這一代iPhone的銷量預期回歸正常水平，可能會為iPhone供應鏈股價帶來短期壓力。