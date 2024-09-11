台積電8月營收歷來次高

全球最大晶片代工商台積電公布，今年8月合併營收約為2,508.66億元新台幣，按月減2.4%，按年增33%，創單月次高紀錄，僅次於7月的2,569.53億元新台幣；今年首8個月營收約為1.7739萬億元新台幣，較去年同期增加30.8%。

台積電早前表示，在美元兌新台幣為1比32.5的匯率基礎上，預期公司第三季營收介乎224億至232億美元，按季增9.5%，按年增32%；預計毛利率在53.5至55.5%間，較市場預期更為樂觀，營業利潤率介乎42.5至44.5%。

該企資深副總裁兼首席財務官黃仁昭指出，台積電第二季度的業務得益於3納米和5納米技術的強勁需求，進入今年第三季度，集團預計將受到對高階手機和人工智能（AI）相關需求的先進製程技術支持；展望全年則看好AI相關需求持續增長，公司將今年的資本支出預算範圍縮小到300億至320億美元。

據當地經濟統計部門昨日公布第二季製造業投資及營運概況調查報告，受惠半導體廠加速推進先進製程、擴充高階封裝產能；加上綠能建設、電力系統改善工程持續推展，帶動電力設備廠擴增產能，第二季製造業本地固定資產增購（不含土地）達4,822億元新台幣，按季增44.1%，按年增13.1%，結束連續5季的負增長。

台上季製造業收入轉升 從營收面來看，第二季製造業營業收入（含海外生產之收入）8.03萬億元新台幣，按季增8.9%，按年增8.1%，結束連續6季負增長；主因AI、高效能運算及雲端服務商機持續拓展，部分傳統產業庫存回補效益顯現，加上去年同期比較基數較低。