美降息步伐市場分歧大 道指低開234

市場依然就聯儲局首次減息的幅度，以及減息周期的進展步伐存在相當大的分歧，期待能夠有更明確的指引。美股3大指數周二早段個別發展，道指曾跌234點，報40,595點；標指跌1點，報5,469點；納指升38點，報16,923點。

專家料今明兩年各減3次 DWS美國經濟學家Christian Scherrmann表示，美國8月就業數據雖然疲弱，但考慮到目前市場已預期即將會有多次減息，表現並非想像中壞。他認為，聯儲局仍會於9月首次減息0.25厘，因為經濟僅為放緩而非崩潰，仍有可能實現「軟着陸」。不過，過往經驗顯示，一旦就業市場開始走弱，勢頭可能會延續，聯儲局需及時行動以遏止跌勢，故他預期今明兩年將各減息3次，每次幅度為0.25厘。

貝萊德智庫（BII）投資組合策略師Natalie Gill指，通脹短期正朝着聯儲局的目標回落，惟中期通脹的反彈潛力恐限制減息幅度。若按目前市場減息預期，政策利率將會低於BII估算的「中性利率」（不會導致通脹升溫或降溫的平衡點），暫時看法為減持短期美國國債，在已開發市場的其他地方尋找固定收益投資機會，如短期歐元區債券和信貸。

甲骨文多賺21% 股價破頂 企業消息方面，甲骨文（Oracle）股價周二早段曾升14.74%，報160.52美元，創下歷史新高。該公司於截至8月底止財政季度的收入為133.07億美元，按年增長6.85%，其中佔比最大的雲服務及授權支援業務按年增長10.18%，達到105.19億美元；上季純利按年增長21.03%，至29.29億美元。同時，甲骨文宣布，其最新技術Exdata及Database 23ai將整合至亞馬遜的雲服務AWS。

布油曾跌3.5% 失守70關 另邊廂，國際油價再次走弱，布蘭特期油曾跌3.52%至每桶69.31美元，為2021年12月後首度失守70美元關，主要原因在於市場繼續炒作石油供過於求的論調，尤其是預計明年各大產油國會增加供應，而且對於颶風可能吹襲美國墨西哥灣影響產油的擔憂亦有所消退。石油輸出國組織（OPEC）昨日再度下調今、明兩年全球原油需求增長預測。