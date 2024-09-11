歐元年內恐插逾7%

大摩估經濟失速 逼央行加快減息 儘管美匯指數仍在今年低位附近徘徊，摩根士丹利預計在美匯指數權重高達57%的歐元，將於今年餘下3個多月內兌美元插水超過7%，直逼一算，為華爾街最熊預測，跟市場主流意見覺得歐元尚有輕微上升空間打對台，原因是歐元區經濟失速會迫使歐洲央行加速減息。

歐元昨日窄幅上落，兌美元處於1.1028至1.105，兌港元則介乎8.5993至8.6138。

德通脹1.9% 意工業生產續跌 曾在紐約聯儲銀行任職的大摩十國集團（G10）外匯策略主管亞當斯估計，歐元兌美元今年底前會瀉至1.02（相當於7.95港元），認為市場低估了歐央行的減息幅度與速度，其基本預測是今年息口會降1.1厘，比外界多0.5厘。

就經濟基本面而言，歐元區確實有理由進一步減息，首先區內經濟龍頭德國8月份消費物價指數（CPI）的按年升幅確認為1.9%，為2021年3月後首度低於2%；其次區內第3大經濟體意大利的工業生產7月份按年跌幅達3.3%，差過市場預期，連續18個月下跌；第4大經濟體西班牙7月份工業生產亦按年倒退0.4%。

正值美國總統辯論臨近，亞當斯相信，大選也會推升美元，繼而利淡歐元。這緣於大摩上月初發表報告，「雖然特朗普說過不喜歡強美元，但我們覺得其政策會令美元強勢……如果共和黨橫掃總統寶座和國會控制權，擴張性的財政政策會燃起外界對美國經濟增長的預期，鼓勵資本流入美元……加徵關稅或不利外國經濟，使他們把貨幣貶值，相比之下美元會更吸引」。

大摩當時還估計，民主黨留在白宮反而會削弱美國經濟前景，不利美元。然而，亞當斯覺得歐元區的政局亦使歐元不容樂觀，事關德國近日局勢（指極右翼另類選擇黨崛起）威脅長期政局穩定，「經濟增長減速之際，政治風險溢價與不確定性正在升溫，一齊對投資者起趕客作用。」

曾任歐央行行長的意大利前總理德拉吉呼籲歐盟每年公共及私人投資合計要加碼8,000億歐元，並要放寬競爭監管，容許電訊等行業整合等等，務求增強生產力，以免落後中美，「不做不至於會死，但早晚要犧牲福利、環境或自由」。

英7月薪酬升5.1% 鎊匯揚 跨過英倫海峽，英國亦見成本型物價壓力減退，為央行減息創造條件，事緣英國7月份不計花紅的平均薪酬按年升5.1%，為2022年6月後最小升幅。然而，英鎊昨日反覆向上，曾升至1.3108美元，兌港元高見10.201。

另外，財相李韻晴上場後不久炮轟前朝保守黨政府遺下220億英鎊的財政黑洞要工黨「執手尾」，智庫Resolution Foundation估計，她會在10月底發表首份預算案時提出多項加稅措施，大多針對富裕階層，可在符合工黨「由膊頭最闊的人肩負成本」之原則下整頓財政。

歐元兌港元走勢