全球次季股息4.7萬億創新高
駿利亨德森全球股息指數最新數據顯示，今年第二季全球股息支付總額增長5.8%至6,061億美元（約4.72萬億港元），創歷史新高。若撇除日圓貶值等匯率波動影響，期內股息基本增長率更達到8.2%。
港上市企派逾千億
按地區劃分，亞太地區（日本除外）股息於第二季基本上升1.1%，落後於全球增長水平。亞太地區股息表現受到季節性因素的嚴重影響，當中超過三分之一的貢獻來自香港，股息基本增長率為1.1%，總股息支出為141億美元（約1,099億港元），派息最多的為中國移動(00941)，股息額達63億美元。亞洲區內，新加坡、南韓和台灣均錄雙位數增幅，基本增長率達15.2%、12.6%及27.1%。
季節性因素支持下，第二季日本股息基本上升14.5%，以日圓計算的股息支出創下歷史新高，但日圓疲弱影響下整體增幅僅為1.4%，股息支付總額為372億美元。惟該企指出，有90%日企都提高或維持股息支出。
駿利亨德森將今年全球股息基本增長率預測從5%上調至6.4%，預期整體增長率可達4.7%，高於此前預計的3.9%。
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