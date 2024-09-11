全球次季股息4.7萬億創新高

駿利亨德森全球股息指數最新數據顯示，今年第二季全球股息支付總額增長5.8%至6,061億美元（約4.72萬億港元），創歷史新高。若撇除日圓貶值等匯率波動影響，期內股息基本增長率更達到8.2%。

季節性因素支持下，第二季日本股息基本上升14.5%，以日圓計算的股息支出創下歷史新高，但日圓疲弱影響下整體增幅僅為1.4%，股息支付總額為372億美元。惟該企指出，有90%日企都提高或維持股息支出。