內地今年消費料雙位數跌

內地消費市道疲弱，中信里昂證券中國消費品及環球奢侈品行業研究分析師高馨兒坦言，零售市道低迷，加上出境外遊轉移本土購買力，預料今年內地消費市場按年錄雙位數跌幅。巴克萊直言，現時消費情緒較半年前更謹慎，將明年內地奢侈品消費增長預測由7%下調至4%。

高氏指，簽證放寬、航空運力復甦等，帶動民眾出行旅遊。今年上半年內地奢侈品消費約40%來自海外，較新冠疫情前約32%，增加8個百分點。

奢侈品市道復甦需逾3年 巴克萊亦謂，內地奢侈品市場在今年暑假已明顯轉差，部分奢侈品牌的銷量在7月及8月下降10至50%，預計內地奢侈品市道或需時3至4年方能改善，屆時增長可以回復到高單位數。

巴克萊同時將奢侈品公司Burberry及Gucci母企開雲集團投資評級，由「與大市同步」降至「減持」，認為Burberry在內地減價，正危及其奢侈品牌的定位，不利品牌價值，並料明年上半年或陷虧損。

至於開雲集團，巴克萊指，Gucci在中國面對銷售大幅下滑，表現遜同業，即使超高端奢侈品愛馬仕（Hermès）也不能完全免受內地銷售放緩影響。

近年在華高速增長的體育品牌也不能幸免，巴克萊提到，自今年第二季起，大多數品牌店的實體店客流量疲弱，而且行業消息透露夏季表現進一步惡化。

巴克萊降Adidas投資評級 儘管在網上銷售表現仍活躍，但主要由促銷活動所帶動。巴克萊另將運動品牌Adidas的投資評級由「增持」降至「與大市同步」，預料其在中國市場的利潤率可能下跌到20至25%之間，遜於過往的約35%水平。

事實上，企業開始調整門店網絡。高馨兒留意到，內地部分商場出租率已下跌，相信將拖累部分上市公司的租金收入，惟認為較高線城市的消費市道會率先回暖，料明年內地整體消費市場可回穩。