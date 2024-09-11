法貿行憂城投債成內銀「灰犀牛」

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞表示，內銀的估值低迷原因眾多，而目前行業最新的「灰犀牛」，乃地方政府融資工具（LGFV，又稱城投平台，是地方政府用來舉債的附屬實體），因為在銀行資產負債表中，城投債佔比相當大，比例更甚於房地產開發商。

所謂「灰犀牛」，是指那些高機率發生、影響力巨大，卻被低估乃至忽視的潛在危機。

信用兩極化 添違約風險 法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷解釋指，若宏觀地看整體LGFV表現，似乎未見到太大的危機，但從機構、公司層面去分析，便會發現LGFV的信用出現兩極化現象，意味着未來可能會見到更多城投債違約的情況出現。鑑於銀行對這類貸款敞口規模實在太大，而地方政府受到房地產危機拖累導致賣地收入減少，亦會導致「溢出效應」，或相應地減少對LGFV的支持。

艾西亞直言，目前市場對經濟擔憂持續的情況下，「沒有企業貸款需求，也沒有消費貸款需求」，過剩的儲蓄轉化為銀行存款；淨息差收窄與資產規模增長放緩乃銀行盈利能力受挑戰的主因，而目前內地的低利率環境亦為內銀添壓，奈何內地金融及資本市場活動持續萎縮，甚至出現「金融業產能過剩」的情況，銀行投資收入亦不繼。故見最近有內地大型券商合併，反正需求不足，藉整合重組減少供應。

滙豐研究對內房股最新目標價