產經

法貿行憂城投債成內銀「灰犀牛」

內地地方政府受房地產危機拖累，令財政收入大減。 內地地方政府受房地產危機拖累，令財政收入大減。
內地地方政府受房地產危機拖累，令財政收入大減。
法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞表示，內銀的估值低迷原因眾多，而目前行業最新的「灰犀牛」，乃地方政府融資工具（LGFV，又稱城投平台，是地方政府用來舉債的附屬實體），因為在銀行資產負債表中，城投債佔比相當大，比例更甚於房地產開發商。
所謂「灰犀牛」，是指那些高機率發生、影響力巨大，卻被低估乃至忽視的潛在危機。
信用兩極化 添違約風險
法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷解釋指，若宏觀地看整體LGFV表現，似乎未見到太大的危機，但從機構、公司層面去分析，便會發現LGFV的信用出現兩極化現象，意味着未來可能會見到更多城投債違約的情況出現。鑑於銀行對這類貸款敞口規模實在太大，而地方政府受到房地產危機拖累導致賣地收入減少，亦會導致「溢出效應」，或相應地減少對LGFV的支持。
艾西亞直言，目前市場對經濟擔憂持續的情況下，「沒有企業貸款需求，也沒有消費貸款需求」，過剩的儲蓄轉化為銀行存款；淨息差收窄與資產規模增長放緩乃銀行盈利能力受挑戰的主因，而目前內地的低利率環境亦為內銀添壓，奈何內地金融及資本市場活動持續萎縮，甚至出現「金融業產能過剩」的情況，銀行投資收入亦不繼。故見最近有內地大型券商合併，反正需求不足，藉整合重組減少供應。
羅兵咸英高層傳空降中國
另一方面，外媒引述消息指，羅兵咸永道（內地稱為「普華永道」）擬將英國高級合夥人Hemione Hudson空降中國，主管因涉及中國恒大(03333)審計風波而受到衝擊的中國業務，惟與7月任命常駐上海的合夥人李丹為亞太及中國區主席如何分工，該企不予置評。
關於內房股，滙豐研究發表研報指，財困房企目前大部分已消失在公眾視野中，惟有部分企業復甦步伐較良好，例如雅居樂集團(03383)及旭輝控股(00884)等。展望未來，該行預期房企的保交付可於未來一至3年內完成，中央支持下銀行仍然傾向對白名單中的發展項目提供貸款等資金支持；同時，當局提出支持收購存量商品房用作保障性住房用途，將有助於減輕開發商的財務負擔。
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