投行倡內地撒幣10萬億抵擋通縮

去年以來，內地一直備受瀕臨通貨緊縮的困擾。外媒引述最新數據顯示，內地正在步入螺旋式通縮，經濟前景更可能惡化，要求政府立即採取政策行動的呼聲愈來愈高。多間外資投資銀行倡議內地政府「出大招」，一改以往持續推出小型刺激措施，撒幣高達10萬億元（人民幣‧下同）救市，以免通縮變得根深柢固。

大摩：3萬億助清住宅庫存 其中，摩根士丹利首席經濟學家邢自強直言，通縮愈是持續，要令通貨再膨脹的風險便變得愈大。他指出，在「最牛」情況下，政府應兩年內推出7萬億元催谷社會福利開支，在現有社保和社會福利以外去幫助2.5億名跨省市勞工；同時再投放3萬億元去加速住宅庫存銷售，以加快穩定樓價。這樣的結果，或令政府赤字佔國內生產總值（GDP）增加3個百分點至14%，但好處是排除通縮風險，和推高未來幾年GDP增長至5%以上。

高盛首席中國經濟學家閃輝同意3萬億元用於穩定樓市，另需要一萬億元協助地區政府債務鬆綁。之後當局可以進行一些急需的社會福利改革，例如加強失業保險。她說：「政府不能用舊劇本重演」，只增加基建，而是要給人們信心，所以需要約5萬億元去做社福改革。

麥格理銀行首席中國經濟學家胡偉俊認為，5萬億至10萬億元協助通貨再膨脹合理，但最終要用多少，須視乎GDP是否要「保五」，或即時終止通縮，以後者成本較高。

滙豐亞洲首席經濟學家范力民更稱5萬億元是底線，指出樓市差居民不敢消費，令儲蓄率高企。當局一直漸進式推出小型救市措施，其影響力通常都會衰減，所以震撼式措施有時才是正確的做法。