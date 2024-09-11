華出口增8.7%近年半最強

8月貿盈7100億 進口僅升0.5%遠遜預期 外貿表現繼續支撐中國經濟！8月份出口總額（以美元計‧下同）按年升8.7%，遠勝預期，兼刷新去年3月後最大單月漲幅，對法國和德國出口貨值狂飆20%以上，一下子令首8個月對歐盟出口按年增幅由負轉正。然而，分析對此強勢可持續性存疑，並指同月進口總額按年僅升0.5%，遠遜預期，繼續印證內部需求疲憊不堪。

進口之弱令中國又再積攢910.2億美元（近7,100億港元）商品貿易順差，但外界對中國經濟前景的擔憂使人民幣昨偏軟，反映官方意願的中間價低見7.1321兌每美元，按日低147點子；在岸價收報7.1235，跌87點子，為近兩周最低；離岸價低見7.1321，每百港元高見91.39元人民幣。

汽車輸出飆39%貢獻最大 常言西方經濟放緩對內地出口振經濟蒙上陰霾，但參考海關總署未經調整的原始數據，上月對美國這位大客的出口按年也升4.9%，對歐盟的出口更按年大升13.4%，其中對德國和法國更分別按年飆21.3%及24.6%，增速遠超東盟這位目前最大貿易夥伴的8.8%。對拉丁美洲對更凌厲，按年大升19.7%，其中對巴西更按年飆42.8%。

以貨物看，汽車出口量按年飆39.3%至61萬輛，總值109.24億美元，按年升32.7%或接近26.9億美元，等於出口總額增長接近11%。野村相信，汽車乃8月份中國出口強勢的最大貢獻者，某程度上也解釋了為何對巴西出口增長如此強勁。另外，上月手機出口按年升17%，遠超7月的升2.2%，可能反映鄭州富士康為iPhone 16的推出作最後衝刺。

歐盟擬降華電動車關稅 不過，瑞聯銀行質疑出口增長的可持續性，尤其對歐盟，因為對當地蓄勢提高中國電動車的額外關稅，又估計歐美的需求未來幾個月會轉差。

然而，這些僅是小修小補，而且要15個佔歐盟65%人口的成員國否決才不會生效，被指支持關稅的法國和西班牙已佔25%人口。大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒亦相信，上月出口加快或反映車廠趕緊在額外關稅實施前交付，歐美對華加強貿易限制為出口製造業帶來不確定性，出口商能否加快開拓新興市場，或成未來外貿表現之關鍵。

野村估末季加碼振經濟 野村首席中國經濟學家陸挺認為，進口之差跟上月不及預期的通脹數據脗合，但由於發達國家對中國貨需求尚好，政府或等到第四季始加碼刺激經濟。

另外，中國首8個月從光刻機大國荷蘭的進口總值按年升幅顯著縮至16.8%，單計8月份跌23.5%。荷蘭國際集團（ING）銀行大中華區首席經濟師宋林認為，內地首8個月進口貨值增長最強的貨物不少是關乎國家科技戰略的產品，反觀美容化妝品及洗護用品跌10.8%，可見內需疲弱。

中國外貿增速按年變幅