大和薦買比亞迪 睇升六成
內地電動車企龍頭比亞迪股份(01211)再獲投行看好。日資券商大和引述該企管理層指，全年銷售目標上調11%至400萬輛汽車，並對下半年銷量及毛利率看法正面，故給予該股「買入」的投資評級，並上調目標價約7%至376元，即相當於2025年預測市盈率20倍，並較現時有59%上漲空間。
摩根士丹利則認為，在新銷售指引下，意味比亞迪9至12月每月銷量約41.8萬輛，高於8月份的37.3萬輛。另一方面，儘管貿易壁壘增加，管理層對出口仍持建設性態度，預期今年的出口量將增加一倍至逾45萬輛，相當於9至12月的每月出口量約4.6萬輛。
該企新車2025款「漢」上市，其中插電式混合動力版本起售價16.58萬元（人民幣‧下同），較榮耀版本售價優惠4,000元；純電動（EV）版本售價更優惠4,000至14,000元。大摩指，儘管該企車價在過去兩三個月內已趨於穩定，預計比亞迪在進入旺季時仍將堅持「彈性定價」。中信里昂更料，今年底內地汽車業或重演減價戰。
華眾車載插77%淪毫子股
另外，中汽協最新數據顯示，8月內地汽車出口51.1萬輛，按月增長9%，按年增長25.4%；當中新能源汽車出口11萬輛，按月增長6.1%，按年增長22%。
汽車零件商華眾車載(06830)昨日股價最多曾挫九成，由2.26港元一舉變成毫子股，低見0.22港元，收市仍挫77.87%，報0.5港元。公司公告稱，經合理查詢後，並不知悉為避免公司證券出現虛假市場而須予披露的任何資料，強調業務正常，財務狀況並無不利變動。
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