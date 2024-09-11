大和薦買比亞迪 睇升六成

摩根士丹利則認為，在新銷售指引下，意味比亞迪9至12月每月銷量約41.8萬輛，高於8月份的37.3萬輛。另一方面，儘管貿易壁壘增加，管理層對出口仍持建設性態度，預期今年的出口量將增加一倍至逾45萬輛，相當於9至12月的每月出口量約4.6萬輛。