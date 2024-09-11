港股悶局 成交又突破千億 滙控傳併商銀投行業務節流
阿里巴巴(09988)昨日開始獲「北水」加持，惟對整體港股的刺激作用未算太大，恒指只是悶升37點或0.22%，收報17,234點，全日高低波幅僅164點，繼續受制250天牛熊線（17,250點）。不過，大市連續兩日錄千億元成交，昨日有1,073億元，其中「北水」淨流入92.89億元，較上一日增加59%。
滙豐控股(00005)股價昨日微升0.67%，收報67.5元。市傳滙控考慮將商業銀行跟投資銀行業務合併，而整合後相關部門將成為滙控最大收入來源，每年貢獻約400億美元，高於財富管理及個人銀行業務，員工數目則約9.2萬名，但不排除削減部分重複的後勤職位，從而削減成本。
理想飆6% 內房沽壓重
至於理想汽車(02015)是昨日升幅最大藍籌，收市升6.32%，報76.45元。據該企最新發布的一周（9月2至8日）銷量數字，以1.07萬輛的銷量穩居造車新勢力第一名。
打風開市準備近完成
此外，香港交易所(00388)昨公布，在完成測試及市場演習環節後，佔證券市場份額超過99.9%的參與者及所有衍生產品市場的參與者已向其提交申報，表明其已全面準備就緒在2024年9月23日後的惡劣天氣日維持營運。
截至9月10日，有4間中小型市場參與者尚未為惡劣天氣營運全面準備就緒，包括萬光證券、環一證券、陽光資本證券、太陽證券。至於其他準備就緒的參與者，須在惡劣天氣交易日照常履行其日常營運規定，例如履行結算責任及監管申報等。
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