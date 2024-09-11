港股悶局 成交又突破千億 滙控傳併商銀投行業務節流

截至9月10日，有4間中小型市場參與者尚未為惡劣天氣營運全面準備就緒，包括萬光證券、環一證券、陽光資本證券、太陽證券。至於其他準備就緒的參與者，須在惡劣天氣交易日照常履行其日常營運規定，例如履行結算責任及監管申報等。