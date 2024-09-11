淘寶微信支付 騰訊影響不大

該行認為，淘寶大多數用戶都有支付寶帳戶，並已習慣這一付款方式，故認為微信支付的引入，不會顯著改變現有購物者的行為，然而淘寶可能會獲得一些利益。該行予騰訊目標價478元。

騰訊旗下騰訊遊戲昨日發布中秋十一假期前後限玩日曆，未成年人在相關的38天內，遊戲時間總計不超過18小時；未成年人玩家可在「解禁日」的晚上8至9時之間登錄遊戲；其餘工作日，以及調休上班的9月14日、29日及10月12日，均為禁玩時段。

券商睇好攜程小米美團 此外，中信里昂證券亞洲電訊及互聯網行業行研究董事總經理梁向奕表示，騰訊控股與已發行可換股債券（CB）的京東、阿里業務不一，騰訊的遊戲在海外市場有大量現金收入，認為其毋須要發行CB集資；又看好估值便宜的中資科網股將成為資金回流中國市場的受惠板塊。

她又稱，京東現金流充裕，惟要保留現金發展，發行CB的息率較低，加上日後行使換股權，只相當於發行股份1%，對股份攤薄影響不大。至於阿里，即使在海外有業務並貢獻大量現金收入，不排除見到京東的成功案例而跟隨。