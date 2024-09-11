阿里吸北水85億 股價漲4% 交投飆1.7倍 近3年半最多

至於昨日適逢阿里巴巴成立25周年，創始人馬雲透過阿里巴巴內聯網發文鼓勵員工，指「阿里之所以是阿里，是因為有理想主義精神，相信未來，相信市場，更加相信只有為社會創造真正價值的善良公司才能堅持走完102年路程。」

他又稱無一家公司能在任何領域永遠保持第一，只有競爭才能讓自己更強，讓行業更健康，更何況阿里從來就不是被保護出來的公司，要時刻提醒自己不能在競爭和形勢壓力下失去了自己。

大摩估一年流入2886億 美資投行摩根士丹利預期，阿里加入港股通之後的未來一年，應會吸納170億至370億美元（約1,326億至2,886億港元）的南向資金淨流入，持股比例介乎8至17%。該行又認為，阿里股價近期出現不少短線催化劑，包括3年整改完成、淘天平台將引入微信支付，以及即將推出軟件服務，估計有助下半年客戶管理收入，以及商品交易額增速差距收窄。

另一大行富瑞的觀點與摩根士丹利相若，指阿里近期完成3年整改等一系列進展，相信列入港股通的影響正面，維持阿里「買入」評級，目標價112元。

中資招商證券亦維持對阿里「強烈推薦」的評級，認為阿里納入港股通改善流動性，目標價106元；又認為隨着公司加大回購分紅力度，經測算的2025財年股本回報率有望達7%甚至更高。

推動菜鳥面向開放市場 隨着阿里好消息近期接二連三出現，公司高層近期亦開始「蒲頭」曝光。阿里主席兼菜鳥集團董事長蔡崇信在一個物流高峰會稱，鼓勵和推動菜鳥面向開放市場構建物流網絡，在服務好阿里電商的同時，服務多元化客戶需求，成為全球商業夥伴共同的基礎設施。

蔡又指，要掌握新型全球化、人工智能（AI）技術爆發帶來的機遇，未來不僅要建立跨境的電商和物流通道，還要適應全球產業布局，構建一個服務未來產業鏈和供應鏈的全球物流網絡。