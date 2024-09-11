銀債「息」誘 籌錢搞基建

最多發行550億 保底不少於4厘 9‧30開始認購 港府發行第9批專為「老友記」而設的銀色債券，亦為首批基礎建設債券框架下發行債券，發行額為500億元，可酌情提高至550億元，年期為3年，「保底息」不會少於4厘。有別於過去政府債券計劃下，由金融管理局負責管理資金投資，本次銀債屬於基礎建設債的一部分，用於政府基本工程儲備基金下的項目，日後派息亦由該基金支出，即未來3年庫房最多要支付利息66億元。

與往年一樣，入場費每手一萬元，每人最多可分配100手；持有人每半年將獲發一次與本地通脹掛鈎的利息，或者4厘的保證回報，兩者較高者為實。為公平起見，所有重複申請將不予受理；每項申請將以個人身份證號碼識別，而非銀行戶口。值得一提的是，銀債不設二手市場，有需要的投資者可要求政府原價贖回。

銀色債券的認購期由9月30日早上9時開始，至10月14日下午2時結束，並於10月23日發行。2025年或之前年滿60歲（即1965年或之前出生）及持有有效香港身份證的香港居民可以認購。

發展中九龍幹線等 財經事務及庫務局引述政府統計處數據指出，2025年中，本港年滿60歲人口有240萬人，即是次合資格人數將不多該數字；並且表示港府每年發債規模及利率均按市況而定，經綜合考慮各方因素，認為本批銀債有穩定及保證回報，對其吸引力有信心。

銀債所募集資金將用於「合資格類別」的基建項目融資或再融資，包括中九龍幹線的主體工程、洪水橋/厦村新發展區第二期發展項目、黃大仙雨水排放系統改善工程等。

專家建議認購廿手 中銀香港個人數字產品部總經理周國昌預期，今批銀債將有超過30萬人認購，更有機會錄超額認購及破紀錄的認購人數；若以去年32萬人認購銀債推算，建議客戶認購20手；若資金充裕者，可以考慮增加到25至30手。

他又指出，現時銀行大多的港元定存利率已經下降至3厘多水平，港元拆息自8月起開始回落，加上市場預期美國年底前有減息0.75至一厘的空間，屆時港息或進一步向下，因此現時鎖定3年期4厘回報具吸引力。

滙豐大中華市場外匯固定收益交易部主管黃子卓稱，美債孳息率曲線倒掛，即「短息高於長息」，故3年期銀債提供4厘實屬吸引，同樣3年期的外匯基金債券或政府債券收益率僅約2.5厘。他解釋，保證息率低於去年的5厘，由於去年發行銀債時，3個月港元拆息達4.7厘以上，現時降至4.11厘；又認為減息周期開始前，債券較投資其他資產是好選擇。

另外，渣打香港、滙豐、信銀國際等亦為客戶提供一系列手續費豁免優惠，包括認購手續費、存入費、託管服務費、代收利息費、提早贖回費等；市民可透過網上銀行或分行遞交認購申請。

今批銀債發行時間表 第9批銀債發售詳情