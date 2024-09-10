大行觀點：內地重返復甦軌道需時

近期內地經濟數據反映需求仍弱，尤其房地產行業，主要因為政策謹慎及去庫存措施進展緩慢。考慮到宏觀經濟和地緣政治不確定性或加劇，將中國股票由「看好」下調至「中性」，建議投資者提高槓鈴策略中的防禦配置。

目前較為看好5年期以內的亞洲投資級債券，因其波動性較低。中資信用債方面，看好貝塔（Beta）系數較高的國企以及央企永續債以提升收益。另外，預測人民幣兌每美元今年底目標價為7.3，建議投資者對沖人民幣持倉，或利用人民幣具吸引力的利率來分散貸款頭寸。

政策力度尚待加強 內地政策謹慎加上落實困難，意味着除非加大政策力度，否則經濟增長將在一段時期內保持低迷。多數城市已取消或放寬在售價、限購限售、抵押貸款等方面的限制，部分城市甚至為買樓人士提供當地戶口，並為使用公積金貸款的買樓人士提供補貼。市場信心可能隨時間的推移逐漸恢復，但短期內政策面似乎難以推動這進程加速。

故此，建議投資者重點關注盈利能見度更高且具韌性，以及能帶來穩健收益的防禦股份，尤其是公用事業、能源、電訊和金融類股。短期內對金融股的看法略為保守，但該類股的股息率仍具吸引力。

總括而言，近期股市調整提供重新入場的戰術機會。在過去10年中，全球科技股估值每年至少出現一次10%的調整（2017年的強勁牛市是個例外）。除2022年宏觀因素（利率上升）引發估值回調30%以外，過去10年科技股指數在下跌10%後的6個月內，通常會強勁反彈，這主要受惠於投資者對該行業的增長前景寄予厚望。

瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室