海璇II四房賣5636萬破頂
臨海豪宅交投持續，新鴻基地產(00016)的北角海璇II昨連沽兩伙，總成交金額逾一億元。其中第3座19樓A室四房戶，實用面積1,492方呎，連一個車位以5,636.4萬元沽，成交價暫屬該期數最高，呎價約37,777元。該項目累售11伙，套現逾4.9億元。
同系屯門兆康NOVO LAND第3B期昨日加推價單5號，涉及78伙，折實平均呎價約12,354元，周五發售154伙，其中124伙屬價單單位。該盤本月至今暫沽21伙，最新以378.26萬元售出Fiskars第2A座35樓D室，實用面積292方呎一房，呎價約12,954元。NOVO LAND系列累售逾3,100伙。鷹君(00041)大埔白石角朗濤，以5,810.3萬元招標售出H2座的Sky Duplex（SD2）。
連方I擬下月推售現樓
萬科香港的長沙灣連方系列累售160伙，套現約12.7億元。該公司董事總經理周銘禧稱，連方I已取入伙紙，正籌備現樓部署及交樓，最快下月現樓推出；連方II已開始拆棚。該盤夥拍中原推中秋節置業優惠。
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