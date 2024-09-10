海璇II四房賣5636萬破頂

連方I擬下月推售現樓

萬科香港的長沙灣連方系列累售160伙，套現約12.7億元。該公司董事總經理周銘禧稱，連方I已取入伙紙，正籌備現樓部署及交樓，最快下月現樓推出；連方II已開始拆棚。該盤夥拍中原推中秋節置業優惠。