新盤消息：啟德海灣加推12伙 添折扣

嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）温偉明表示，項目上周五至今累錄24宗成交，套現逾1.4億元。由於接獲不少三房查詢，故首次將限定折扣延伸至三房。12伙加推單位涵蓋6伙一房、3伙兩房及3伙三房戶，折實價由487.8萬至1,200萬元，折實呎價15,928至20,478元。一房及兩房戶折實呎價均低於1.7萬元。售價最低為2A座2樓G室一房戶，實用面積306方呎，折實呎價約15,941元。