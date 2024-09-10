新盤消息：啟德海灣加推12伙 添折扣
啟德新盤減價策略奏效，嘉華國際(00173)牽頭發展的啟德海灣第1期，繼上周為指定單位增加折扣後，昨日公布加推12伙，並上調該批單位折扣率至最高35.75%，折實平均呎價約17,678元，個別單位較一年前賣平約18%。
嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）温偉明表示，項目上周五至今累錄24宗成交，套現逾1.4億元。由於接獲不少三房查詢，故首次將限定折扣延伸至三房。12伙加推單位涵蓋6伙一房、3伙兩房及3伙三房戶，折實價由487.8萬至1,200萬元，折實呎價15,928至20,478元。一房及兩房戶折實呎價均低於1.7萬元。售價最低為2A座2樓G室一房戶，實用面積306方呎，折實呎價約15,941元。
曼翹促銷 減價達28%
桂洪集團的紅磡曼翹，減價促銷最後貨尾，昨修訂價單，直接削減4個高層單位售價，並安排周五以先到先得形式發售。其中23樓D室，實用面積186方呎，開放式間隔，定價由572.9萬元下調至338.3萬元，最新呎價約18,188元，惟早前價單有18%折扣，現時則不設折扣，故實際減幅約28%。
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