商用市場：荃灣相連工廈放售 估值9億

具住宅發展潛力工廈物業推出市場放售。華潤資本持有的荃灣橫窩仔街36至50號兩幢相連工業大廈，透過代理放盤，項目已獲批可重建為一幢29層高住宅連社會褔利設施物業，市場估值約8億至9億元。

高力承業主委託代理公開招標出售上述項目，現為兩幢14層高工業大廈，地下為停車場、上落貨區及貨倉用途，其他樓層為貨倉或廠房用途。兩幢大廈分別建於1973年及1975年，地盤面積約20,223方呎，現有建築面積約223,804方呎。項目早前獲准重建為住宅大廈，提供261伙，附設幼兒中心，總樓面面積逾13.38萬方呎。

該公司香港資本市場及投資服務部吳家輝表示，物業坐落地區已由傳統工業區，逐步轉變為工商及住宅綜合發展區，新型工商大廈和住宅項目在該區並存發展，多種社區配套相比下較其他區域優勝。

銅鑼灣舖放租 高位平七成 另外，美聯旺舖伍賢明表示，銅鑼灣駱克道478至484號本德大廈地下F號舖，建築面積約1,000方呎，業主下調意向租金至15萬元，平均呎租約150元。該舖原由連鎖泰國超市承租，舖內設三相電力及來去水，現已交吉。

翻查資料，物業曾租予連鎖化妝品及家居用品店，高峰期曾叫租50萬元，現時業主意向租金低約七成。同區羅素街59至61號麗園大廈地下G號舖，近期以每月78萬元租出，呎租約1,114元。消息指，紅磡馬頭圍道96號1至11樓住宅部分連天台，市傳以約2,580萬元易手。