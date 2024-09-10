居屋買賣：欣盛苑獲追價15萬沽

儘管樓市淡靜，但未補價第二市場居屋仍有需求，粉嶺欣盛苑兩房單位在多名買家爭購下，最終獲追價15萬元，以265萬元售出。

世紀21奇豐黎樹森表示，屋苑F座低層10室，實用面積約401方呎，取得出售證後以250萬元放售，隨即吸引多組客睇樓還價，其後加價至260萬元，最後其中一個買家再追價5萬元購得單位，呎價約6,608元。同類型單位少有未補價放盤，近月基本上是「放一間、賣一間」。

嘉盛苑減58萬易手 他補充，同區嘉盛苑及山麗苑本月已先後錄得成交，其中，嘉盛苑A座高層10室，實用面積603方呎，7月下旬以460萬元未補價放盤，不足兩個月累減約58萬元，以402萬元沽出，呎價約6,667元。至於山麗苑售出單位為E座高層10室，實用面積約385方呎，以約315萬元第二市場價易手，呎價約8,182元。

中原胡耀祖表示，馬鞍山居屋錦泰苑本月暫錄一宗買賣，單位為F座中層8室，實用面積約526方呎，兩房間隔，以430萬元第二市場價易手，呎價約8,175元。單位2000年購入價約105.7萬元，至今升值約3.1倍。