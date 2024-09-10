上車鐵路盤紛見紅

新葵芳貶15% 淘大3年半輸178萬 本地二手業主持貨信心減弱，早年被高追的細價上車盤，樓價全部「跌凸」。毗鄰鐵路站的葵涌新葵芳花園，單日連錄兩宗蝕讓成交，兩房單位劈價近「一球」沽出，約5年帳面貶值約15.6%。另外，牛頭角淘大花園兩房單位做價險守「4字頭」價位，買入逾3年半大幅虧蝕約178萬元。

新葵芳花園實用面積約400方呎單位，於樓市高峰期間做價曾高見近700萬元。中原許偉業表示，上述同面積的A座中高層5室，今年3月叫價590萬元，放盤約半年，區內分支家庭見租樓並不划算，議價後以498萬元購入，呎價約12,450元。原業主於2019年底以590萬元買入，約5年帳蝕92萬元。同座另一個高層8室單位，實用面積約418方呎，同日以705萬元售出，逾3年帳面虧損約174萬元。

淘大花園向為全港最指標的上車盤。香港置業胡國安指，屋苑E座低層2室，單位實用面積約390方呎，叫價430萬元放盤約一個月，減價後獲區內客以408萬元承接，呎價約10,462元。原業主於2021年1月以約586萬元購入單位，帳面貶值約30.4%。資料顯示，該盤同座極高層同室單位，早年成交價曾逾650萬元。

The Avery近8年首跌穿4球 迷你單位做價「升得快、跌得更快」。富誠地產林心怡稱，九龍城The Avery高層D室，實用面積約225方呎，成交價382萬元，呎價約16,978元。原業主於2019年以518萬元購入，帳面虧損約136萬元，貶值約26.3%。資料顯示，是次為項目近8年來首宗低於「4球」轉讓。

碧湖花園持10年仍損手 部分私樓成交價已跌至200餘萬元。中原陳國輝表示，粉嶺碧湖花園6座中層F室兩房戶，實用面積約400方呎，議價後以299.8萬元沽出，呎價約7,495元。單位約10年帳面仍貶值約13.6%。

美聯翟安暉指，元朗萬豐大廈高層A室，實用面積約270方呎，成交價266.6萬元，呎價約9,874元，較個別銀行估價低100萬元，新買家為同區上車客。

此外，沙田第一城三房單位都錄損手。該行黃錦瀚稱，該盤15座中層B室，實用面積約819方呎，成交價828萬元，呎價約10,110元。原業主2015年12月以858萬元購入，不足9年帳面蝕30萬元。

屯門鐵路站上蓋瓏門再錄成交。市場消息透露，屋苑5座中層單位，套三房設計，減價50萬元後，剛以900萬元售出，呎價約13,932元。原業主購入上址僅約兩年，帳面蝕約130萬元，單位貶值約12.6%。