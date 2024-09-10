簡訊一覽
●中國人壽(02628)今年首8個月累計原保險保費收入約5,649億元人民幣，按年增長5.9%。
●新興印刷(01975)發盈警，料截至今年6月底止年度溢利按年減少不少於75%。
●東風集團(00489)今年首8個月累計汽車銷量119.82萬輛，按年跌約7.1%；單計8月銷量為12.37萬輛，按年跌31.77%。
●3月28日起停牌的諾輝健康(06606)公布，高煜已辭任聯席公司秘書及首席財務官，分別在9月9日及30日生效；另公布，德勤昨起已辭任公司核數師職務。公司將繼續停牌至履行復牌指引。
●香港前上市公司御泰中彩控股（前上市代號：00555）的2013年及2014年度綜合財務報表審計存在嚴重缺失，其核計師丁何關陳會計師行、兩項審計項目合夥人陳樹堅、相關項目質素監控審視員陳坤瑩及黃錦全遭會計及財務匯報局（會財局）譴責，並處罰合共175.5萬元。
●新加坡金管理局初步數據顯示，今年8月外匯儲備達3,845.87億美元，較7月增加59.68億美元，連續4個月增加。
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