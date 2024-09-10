●香港前上市公司御泰中彩控股（前上市代號：00555）的2013年及2014年度綜合財務報表審計存在嚴重缺失，其核計師丁何關陳會計師行、兩項審計項目合夥人陳樹堅、相關項目質素監控審視員陳坤瑩及黃錦全遭會計及財務匯報局（會財局）譴責，並處罰合共175.5萬元。