Circle K母企未死心 擬提價收購7-11母企

7-11便利店母企日本Seven & i日前拒絕Circle K便利店加拿大母企Alimentation Couche-Tard（ACT）此前提出以每股14.86美元、涉資約385億美元（約3,003億港元）的天價收購。不過，ACT依然稱希望共同努力，達成「友好」收購協議，意味不排除會提價收購，甚至聯合基金股東作「敵意收購」。Seven & i股價昨日收報2,185日圓，升2.41%，市值5.69萬億日圓。

對於被拒絕及感到失望的ACT指，仍高度專注於完成與Seven & i的交易，這符合所有方的最佳利益。ACT在聲明中指，有信心其具足夠能力為收購Seven & i提供現金融資，並將與Seven & i合作考慮可能需要進行的資產剝離，以確保交易獲得監管部門批准。

不排除進行敵意收購 Seven & i上周拒絕ACT的收購提議，認為出價過低，而且有監管風險。Seven & i透露出價為每股14.86美元，又稱將真誠考慮任何提議。此前報道引述消息指，ACT願意提高作價，但不排除直接向Seven & i股東提出收購的可能性。

如果交易落實，將為日本公司有史以來最大宗外國收購個案，國際便利店「巨無霸」將誕生，ACT在全球將有逾10萬間便利店，並成為日本史上最大規模的外國收購個案。