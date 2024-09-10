瑞銀看好標指 籲長揸優質股

市場關注美國經濟數據變化對聯儲局貨幣政策的影響。上周五的非農就業數據公布後，市場反應傾向負面，原因是數據表現較差，加劇對經濟衰退的擔憂，但又未至於差到能夠迫使聯儲局大手減息，變相「兩頭唔到岸」。不過，瑞銀財富管理卻認為，數據的變化與經濟「軟着陸」的預期一致，儘管美股的波動近期有所加劇，但仍建議保持長線投資倉位。

道指早段升逾400點 雖然最近股市不時出現調整，但瑞銀認為股市的基本面仍然樂觀，預期標指成分股今年盈利增長11%，明年增長8%。參考歷史數據，只要經濟不陷入衰退，標指在首次減息後12個月內平均回報率達到17%。美股3大指數周一早段全線揚升，道指曾升454點，報40,799點；標指升61點，報5,442點；以科技股為主的納指升232點，報16,923點。

無論本月聯儲局最終決定減息0.25厘還是0.5厘，都會意味着減息周期開始，未來利率將會遠低於目前水平。因此，無論是債券還是能夠持續派息的優質股票，都會比現金存款更吸引。不過，由於經濟和政治的不明朗因素可能會引發市場波動，瑞銀仍建議選擇具有強大競爭力、盈利穩健及結構式增長動力良好的企業。

企業消息方面，個人電腦（PC）生產商戴爾（Dell Technologies）、大數據分析公司Palantir將於9月23日開市前獲納入標指，作為500隻成分股之一。戴爾股價早段曾升3.93%，Palantir升12.12%。

美家居零售商申破產保護 另外，美國連鎖家居用品零售商Big Lots已申請破產保護，並計劃出售業務予私募股權投資公司Nexus Capital，作為重組的一部分。該公司表示，Nexus會在法院監管的拍賣程序下競標公司業務，假如沒有更好的出價，則會由Nexus接受公司，預期今年第四季會完成出售交易。

金價方面，現貨黃金周一於每安士2,500美元徘徊。荷蘭國際集團（ING）最近報告指出，金價的上升周期才剛開始，長線的利好因素包括美國進入減息周期、投資需求增加、中央銀行增購黃金等，預期明年金價平均值為2,700美元。