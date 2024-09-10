標普料OPEC+明年增油產 加劇供求失衡

全球經濟增長放緩的背景下，國際油價近日走勢趨弱。標普全球商品洞察研究副總裁Jim Burkhard在亞太石油會議（APPEC）上表示，預計石油輸出國組織及盟國（OPEC+）將在明年開始增產，為2022年來首次。受供應進一步增加、需求繼續疲弱的預期影響，有投資銀行亦發表報告，下調對國際油價的預測，料今年第四季布蘭特期油的平均每桶價格僅75美元。

中東閒置產能每日500萬桶 Burkhard指出，部分石油輸出國組織（OPEC）成員國正面臨很大的增產壓力，甚至有些國家已超額生產。他稱，現時全球有大量閒置的石油產能，其中僅在中東地區的閒置產能每日已達500萬桶。上周OPEC+才通過把增產時間從10月起延後兩個月，背後原因離不開油價偏弱。

能源貿易商Gunvor聯合創始人兼主席Torbjorn Tornqvist亦表示，目前全球石油產量多於消耗量，未來幾年這種平衡只會進一步惡化，並謂「問題不在於OPEC，因為他們在管理這一問題方面做得很好，不過問題是，他們無法控制目前在OPEC以外的增長情況。」

目前美國基本上已成為淨石油出口國，當地的採油商亦不斷投資增加產能，使得OPEC+一直以來的減產舉動收效甚微。不過，近日受到颶風逼近美國墨西哥灣的消息影響，紐約期油短線有所反彈，昨日曾升1.72%，高見68.84美元。至於布蘭特期油亦曾升1.61%，高見72.21美元。

大摩再下調末季油價預測 話雖如此，外界依然不看好油價能夠重返高位，甚至覺得這輪升勢相當有限。摩根士丹利在短短數周內第二次下調布蘭特期油的預測，料第四季平均價格只有75美元，而此前兩次的預測則為80美元及85美元。摩根士丹利分析員解釋，下調預測的原因是需求挑戰加劇，而供應依然充足。

大摩對明年大部分時間的價格預測也略有下調，報告提到最近的油價走勢與歷史上其他需求相當疲軟的時期相似，雖然OPEC+宣布推遲增產，但除非需求進一步減弱，否則估計布蘭特期油可能會維持在目前水平。