中信里昂：日企盈利續升帶動股匯

市場關注日股市場表現，中信里昂日股策略師Nicholas Smith表示，隨着日本央行加息，利好日圓走勢，將帶動企業盈利表現，認為未來將回到強盈利與強企業並存的環境，預期今年日企盈利持續上升，帶動股價上漲和日圓轉強，看好增長型股份。

外界一直認為弱日圓有利企業盈利，但他指事實並非如此，因日本經濟與全球經濟高度相關。當全球經濟增長加快，日圓往往轉強，反而日股企業盈利幾乎與日本當地工業生產無關，故認為強日圓更利好日股盈利表現。

物價倘急漲不利經濟 他又指，日本過去一段很長時間處於通縮，加上日圓弱勢，令外國投資者遠離日本股市，以防賺股價升幅，但在匯價倒蝕，故日股便宜。另外，一旦日本物價升溫，甚至快過工資升幅，將無法抵銷影響，當地人民將減少消費，不利經濟活動。部分經濟學家認為日本經濟過分疲弱無法加息，惟他認為，日本經濟太弱，須透過加息來抑制通脹。當地正走出通縮，並出現通脹，企業更易提價，或帶動併購和非核心資產剝離的活動。

此外，他提到，若以當地貨幣比較，日股的每股收益增長表現非常出色；歐股則相對橫行，惟中資股份下滑，令投資者卻步，並轉投日本市場。