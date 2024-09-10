日股曾瀉千點後急彈

次季GDP意外下修 Yen跌返143水平 受個人消費及企業投資向下調整影響，日本昨日公布第二季國內生產總值（GDP）修正值不似預期，加上對美國經濟放緩的擔憂，令市場一度恐慌，日經平均指數最多曾插水1,143點，低見35,247點，令人懷疑8月5日的「黑色星期一」再度重現。不過，隨着日圓兌每美元升值勢頭放緩，股市拋售告一段落後跌幅亦隨之收窄，日經平均指數收市僅跌175點，報36,215點，波動之大反映人心虛怯。日圓兌每美元昨日曾跌0.87%至143.51，每百日圓兌港元為5.4算。

內閣府公布的次季GDP，由初值的3.1%，下修至終值2.9%，也顯著低於市場預期的3.2%；按季比較終值也下修至升0.7%，低過初值和市場預測的0.8%。期內，日本企業的資本支出下修0.1個百分點至0.8%，市場原本滿心期待可升1%，現在卻失望而回。另外，私人市場消費修正為按季增長0.9%，低過初值的1%。唯一慶幸外部需求對GDP貢獻修正後為負0.1個百分點，與初值一致。

市場估央行本月加息 野村證券經濟學家田橋健吾表示，雖然日本經濟在次季有所反彈，但其實自去年下半年以來，整體經濟一直處於停滯狀態，或窒礙日本央行的加息步伐。

不過，亦有分析師持相反意見，認為受惠薪資增長及個人與企業擴大支出，日本經濟可望逐步改善，足以支撐日本央行繼續朝「緊縮政策」的目標邁進，但未來仍面臨美國和中國經濟可能放緩等外部風險。

市場普遍預期，央行在本月19至20日議息後會宣布加息。日央行公布，初步估算，日本8月銀行（計及信託）授出貸款餘額按年升幅收窄至3%，前值為升3.2%。

有份競選執政自民黨總裁的日本內閣官房長官林芳正評論加息的預期時表示，貨幣政策應由日央行來判斷，並引述央行行長植田和男曾表示，在某些條件下央行已準備好朝這個方向行動。另外，如需要刺激經濟，他寧願增加支出而不是減稅。

他又指，無論誰成為美國總統，美日同盟都比以往任何時候更加牢固，希望雙方都能認識到這種同盟的力量以及重要性。

專家憂縮表衝擊股市 中信建投証券財富配置首席分析師丁魯明表示，從歷史看，需要重視日央行獨立加息對日本股市帶來的衝擊，預計今年第四季至2026年第一季期間，日央行淨買進國債規模將持續負增長，本次如果日本依照計劃縮表，日本股市或面臨類似2008至2012年的流動性衝擊。

至於日股昨日曾重挫，部分原因是上周五美股大跌。中泰證券認為，投資者擔憂美國經濟已處於「強弩之末」，任何暗示經濟衰退的迹象都可能被放大。

另方面，現任亞洲開發銀行行長淺川雅嗣即將卸任，消息指，日本將支持財務省前財務官神田真人角逐下任亞開行行長職位。

日經平均指數近日走勢