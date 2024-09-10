飛達客戶庫存高 或需多一年消化
環球經濟下行，帽品製造商飛達控股(01100)副主席兼董事總經理顏寶鈴表示，歐美市場零售消費信心偏弱，主要客戶庫存仍高，預期需要多約一年方可消化，坦言今年是困難的一年。但隨着客戶去庫存，認為最壞情況已過去，相信整體形勢下半年會好過上半年，形容前景「充滿希望及曙光」。
她指，訂單仍然穩定，惟由於客戶憂慮庫存會過分積壓，故傾向「落細單」，銷情理想再「翻單」，公司已採取更靈活交付模式作應對，由落單到出貨至客戶手上，最短只需5天。另外，隨着市場對環保意識的追求，客戶亦要求多使用環保的包裝物料、功能性布料等，公司也有相應配合，現有原材料庫存約1.4億元。
冀墨西哥廠月產50萬件
該公司去年進軍墨西哥，她指墨西哥廠房員工培訓較預期更耗時，現時仍處於磨合期，預期達到收支平衡的時間表延遲至明年下半年，目標今年底每月產能，由目前的十數萬件，提升到40萬至50萬件。
飛達上月公布，截至今年6月底止半年收入按年跌11.93%至6.87億元；純利3,526.9萬元，按年倒退45.8%，每股基本盈利8.218仙，中期息維持每股3仙。
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