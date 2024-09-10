飛達客戶庫存高 或需多一年消化

她指，訂單仍然穩定，惟由於客戶憂慮庫存會過分積壓，故傾向「落細單」，銷情理想再「翻單」，公司已採取更靈活交付模式作應對，由落單到出貨至客戶手上，最短只需5天。另外，隨着市場對環保意識的追求，客戶亦要求多使用環保的包裝物料、功能性布料等，公司也有相應配合，現有原材料庫存約1.4億元。