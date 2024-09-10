溫拓思：內房未見底 怕債務飆無大手救市

他指出，消費和國際投資者等許多信心的根源都來自內地房地產市場，然而內房市場一直緩慢下滑，尚未完全見底。雖然間中會看到樓市活動加劇，但不能予人樓價見底之感。目前政府的持續、小規模刺激措施，包括貨幣和財政政策，是為了確保市場不會陷入真正難以恢復的向下螺旋，「我們的預期是，刺激措施將足夠，但不會過度。」