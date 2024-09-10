溫拓思：內房未見底 怕債務飆無大手救市
內地房地產行業低迷情況持續，市場期待中央能夠有大型救市措施解困。不過，渣打集團(02888)行政總裁溫拓思（Bill Winters）對外媒表示，內地之所以沒有推出大規模的經濟刺激方案，是因為見到其他國家在疫情時採取的經濟方案導致債務水平急劇上升。
他指出，消費和國際投資者等許多信心的根源都來自內地房地產市場，然而內房市場一直緩慢下滑，尚未完全見底。雖然間中會看到樓市活動加劇，但不能予人樓價見底之感。目前政府的持續、小規模刺激措施，包括貨幣和財政政策，是為了確保市場不會陷入真正難以恢復的向下螺旋，「我們的預期是，刺激措施將足夠，但不會過度。」
思睿集團首席經濟學家洪灝認為，由於房地產行業面臨結構性和循環性價格下行壓力，內地正延遲實施重大政策刺激。
鄭州調整公積金貸款額度
事實上，各地方政府都小心翼翼推出措施。鄭州住房公積金管理中心發通知提到，家庭首次使用住房公積金貸款或購買首套自住房的，住房公積金貸款最高額度調整為130萬元（人民幣‧下同）。多子女家庭住房公積金貸款最高額度按照對應額度上浮20%。而在該市行政區域內購買配售型保障性住房的，可申請辦理住房公積金貸款，配售型保障性住房貸款最低首付比例為15%。
房企消息方面，據報遠洋集團(03377)在收到債權人小組遞交改善方案的兩星期後作出回應，稱願意保持合作與溝通，並持續考慮債權人小組提出的要求，又歡迎債權人小組參與重組。香港高等法院將在9月11日就針對遠洋集團提起的清盤呈請進行聆訊。
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