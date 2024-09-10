iPhone 16出貨量獲上調 分析師料最多8900萬部

蘋果公司（Apple Inc.）iPhone 16香港時間今日凌晨時分在美國發布。有「最強蘋果分析師」之稱的天風國際分析師郭明錤上調Apple今年iPhone 16系列的出貨量，由原來預期的8,700萬至8,800萬部，上調到8,800萬至8,900萬部，主要增量來自iPhone 16標準版。

郭預期，iPhone 16標準版佔今年iPhone 16系列出貨約26%；iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro與iPhone 16 Pro Max則分別佔約6%、30%與38%。iPhone 16系列8月和9月出貨量預計分別為900萬部和1,600萬部，備貨1,500萬至1,700萬部，以支援預購。對比iPhone 15系列去年同期，第三季出貨量料按年增10%，但原因並非iPhone 16系列需求較強，而是銷情最好的iPhone 15 Pro Max因潛望鏡生產初期良率低，故期內出貨動能較弱；第四季出貨量約6,300萬部，跟iPhone 15系列同期相比，按年跌5至7%。

至於明年第一季iPhone 16系列出貨量料將顯著減少53至55%，主因是進入淡季，且來自新款iPhone SE4潛在替代效應。他又補充，iPhone 16系列的預購結果可能會改變第四季後半與明年上半年的生產計劃，故為接下來的追蹤重點。

華為新機300萬人預訂 另外，iPhone的勁敵中國華為Mate XT亦會在今日登場，華為商城顯示，昨晚華為Mate XT非凡大師已有逾300萬人預約。該產品將於9月19日晚上11時59分結束預約，9月20日發售。華為Mate XT非凡大師設有16+512GB和16+1TB兩個儲存版本，暫未公開售價，內媒預計最平版本或超過兩萬元人民幣，成為史上最貴的華為手機，網上流傳在二手交易平台已出現炒價，甚至高達9.9萬元人民幣。