內地出口增速料4個月最慢 人行壓匯

面臨洶湧而至的多國貿易壁壘，外媒綜合機構預測，中國8月以美元計價的出口按年增速，可能是4個月來最慢。不過，由於上月人民幣離岸價兌每美元升值約1.9%，對出口商的訂單需求或帶來間接影響，更重要是內地需求不振的預期，有機會減慢內地進口的增速。昨日由官方開出的中間價報7.0989，比上周五回調64點子，多少反映人民銀行不欲人民幣形成單邊漲勢的市場預期。

兩日放水2千億 人幣失守7.1 中國人民銀行昨在公開市場開展915億元（人民幣‧下同）的7天期逆回購操作，對沖到期量後，單日淨投放880億元，計及上周五淨投放的1,114億元，兩日累計「放水」近2,000億元，從而向市場注入短期的流動性，對調節離岸人民幣近期一度急速衝上7.08算的漲勢顯效。昨日人民幣在岸價下午4時30分收跌266點子，跌穿7.1，報7.1148；離岸價更跌穿7.12，低見7.1253，每百港元兌91.38元人民幣。

雖然9月美國降息預期進一步升溫，不少外貿商買入人民幣、沽走美元的防風險行動據報正隨之擴大，但如果人行適時有限度減息，將避免人民幣出現過快的升勢，中資出口商的競爭力亦不會有太大影響，還可望減低內地經濟推向更慢增長的危機，更與內地穩企業、保就業的政策相連。

與挪威央行簽合作備忘 為扶持商家吸客消費，內媒指，美國上市的內地大型電商平台拼多多除推出巨額補貼之外，亦投入更多資源以助商家發展，包括把商家店舖的基礎保證金將從1,000元下調至500元，新進駐的個人店舖、企業店舖初始化保證金也將下調至500元。

即使外貿形勢不明朗，但人民幣國際化的步伐持續發展。人行行長潘功勝在瑞士巴塞爾出席國際清算銀行行長例會期間，與挪威央行行長巴赫簽署合作諒解備忘錄，就宏觀經濟形勢、貨幣政策、金融穩定及其他領域，加強雙邊交流與合作。