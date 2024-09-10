華通脹低過預期 內需仍疲

8月消費物價僅升0.6% 出廠價連跌近兩年 近月酷熱和暴雨天氣導致供應受影響，8月份中國居民消費物價指數（CPI）按年上漲0.6%，升幅為半年高位，但上月非食品價格漲勢大幅回落至0.2%，加上工業生產者出廠價格指數（PPI）跌勢擴大至1.8%，連跌近兩年，反映消費及生產物價持續低迷。內需疲弱，難怪中國人民銀行前官員上周亦警示要專注應對低通脹的問題！

分析預期，物價不穩正為內地進一步放寬貨幣政策創造條件，亦符合現任央行官員提前「放風」指目前存款準備金率有一定下降空間的說法，普遍預計人行年底前至少有一次降息。

鮮菜漲價21% 汽油價回落 國家統計局昨公布，8月CPI的食品價格按年轉升2.8%，為去年6月後首次錄得升幅，主因鮮菜價格上漲21.8%，漲幅比7月擴大18.5個百分點；鮮果價格亦轉漲4.1%，豬肉價格升16.1%。然而，市場較憂慮升幅明顯放緩的非食品價格，僅升0.2%，為去年7月後新低。其中，飛機票和賓館住宿價格分別下降11.9%和3.6%，汽油價格由升轉跌，租金價格仍跌0.3%。

ING大中華區首席經濟學家宋林分析指，若沒有新的刺激措施提振消費，CPI的非食品價格在接下來幾個月可能滑向負值。整體數據顯示，疲弱的消費走勢開始轉化為不同領域的通縮壓力。如果美國聯儲局大幅減息，人行的降息次數可能更多。

投行摩根士丹利及野村也指，中國8月CPI遜於市場預期的0.7%升幅，特別是不包括食品及能源的核心CPI按年升幅只有0.3%，創下3年半低。野村認為，上月核心CPI按月轉跌0.2%，僅時隔一個月再現跌幅，顯示食品獨撐CPI的情況。而且8月PPI按月亦挫0.7%，為去年6月後最差，因此無論是CPI或PPI，均見今年夏季期間市場需求持續疲弱。

大華銀行估年底前降貸息 考慮到食品漲價勢頭，大華銀行調高今年全年CPI預測至0.5%，略高過此前預測0.2個百分點。野村則估，9月CPI按年升幅維持0.6%，因十一長假效應可能提前發揮作用；惟大華銀行及野村雙雙出手調低今年全年PPI預測，分別由之前估跌1.3%及1.5%，進一步下調至跌2%及1.9%，後者更料PPI按年跌勢在9月或擴至2.5%，部分原因是去年高基數所致；又指短期內地經濟動力或仍不足，政府可能在第四季推更大規模的支持措施。大華銀行更預期，人行將再次降準，年底前一年期貸款市場報價利率（LPR）亦有下調0.15厘的空間。

摩根士丹利與另一投行中信里昂認為，當局政策並非以提高通脹為大方向。大摩料，內地政府正在轉變政策方向支持樓市及社會福利，但快速實施新政的可能性不大。實際上，為提振企業信心，國務院國資委已召開國營企業經濟運作座談會，聽取裝備製造、能源資源、生物醫藥、冶金礦產等行業央企下一步工作安排及意見建議，研究推進提質增效防風險、穩增長工作措施。

內地核心CPI創3年半低 內地PPI跌勢持續