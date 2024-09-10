穩定幣發牌制冀年底前交立法會

財經事務及庫務局與金融管理局在今年7月，發表香港實施穩定幣發行人監管制度的立法建議諮詢總結，財庫局官員重申，現正就法幣穩定幣發行人監管制度立法進行必要的準備工作，目標在今年底前向立法會提交立法草案；又指港府對發展虛擬資產及第三代互聯網（Web 3.0）的理念明確，強調只有透過提供透明、確定和可預測的監管環境，才能鼓勵金融創新。

同時，該局指出，隨着虛擬資產成為主流資產，市場有共識為法定貨幣參考穩定幣（FRS）發行人建立一個監管框架，而該框架對於管理潛在的貨幣和金融穩定風險至關重要，同時確保透明和適當的保障措施。

專家撐港邁數碼資產中心 提議的框架要求FRS發行人滿足幾個關鍵要求，包括成為香港註冊實體、在香港註冊和營運、在香港擁有高階管理人員，並保持100%的儲備資產，以確保所有流通的穩定幣都是完全由等值的儲備支援，而相關法規旨在保護穩定幣使用者，促進市場穩定，並且健康發展。

CoinDesk前全球戰略執行董事Emily Parker表示，「加密貨幣友善」（Crypto friendly）不代表「加密貨幣容易」（Crypto-Easy），因為「加密貨幣友善」的司法管轄區對可持續發展有嚴格的要求，認為香港擁有全面的虛擬資產監管和容許散戶交易的交易所牌照，正邁向成為數碼資產中心；又指香港有全面的法規和直接的規則，而虛擬資產交易所的營運條例嚴謹，包括需要達到98%「冷錢包」的規定，並遵守嚴格監管。