順豐擬月底招股籌最少78億

內地物流巨擘、在深圳上市的順豐控股擬最快本月底在香港公開招股，集資額料最少達10億美元（約78億港元），上市聯席保薦人為高盛、華泰國際及摩通。

業績方面，順豐去年收入按年跌3.4%至2,584.09億元（人民幣‧下同）；純利按年增長32.2%至82.34億元。

小菜園傳獲准港上市 此外，消息指於7月再次遞交在港上市申請的內地大眾便民中式餐飲市場直營連鎖餐廳、徽菜獨角獸─小菜園來港上市計劃已獲中證監發出境外發行上市備案通知書。小菜園據報擬發行不超過約2.18億股，聯席保薦人為華泰國際及瑞銀。按Harvest Delicacy去年以一億元人民幣等值的美元代價，認購小菜園107.53股第二輪優先股及持股1%計算，小菜園的估值或達百億元。

初步招股書顯示，小菜園2021至2023年度分別賺2.27億元、2.38億元及5.32億元，而今年首4個月賺1.94億元。

雖然近期接二連三傳來內地企業在港上市的消息，惟市場上出現「搶資金」的情況暫未至太激烈，觀乎昨日港元銀行同業拆息（HIBOR）普遍向下，其中隔夜拆息回落約7點子至約3.40536厘；與樓按相關的一個月拆息則回升至3.88857厘。