新銀債保底息傳不足4厘

歷年銀色債券保底息及認購結果

市傳港府最快今日公布發行第9批專為「老友記」而設的銀色債券，暫定下周五接受認購。銀髮族最關注定必為「保底息」的多寡，不過，市場預期美國聯儲局減息在即，港元銀行同業拆息（HIBOR）亦連日偏軟，據報是次銀債的回報保證「略低於4厘水平」，低於去年5厘的「保底息」，但相對於現時定期存款利率仍吸引。

自銀債面世以來，入場費為每手一萬港元，年期為3年，持有人每6個月將獲發一次與本地通脹掛鈎的利息，或者保定息，以兩者較高者為實；由2021年起，銀債認購年齡由65歲降至60歲或以上香港居民。值得留意的是，銀債不設二手買賣市場，投資者如有需要可隨時要求港府原價回購。

上周有消息指，港府要求負責銷售的安排行已通知配售行，需於上周內簽署參與銷售的文件。本年度財政預算案顯示，港府擬發行700億元的零售債券，當中500億元屬銀債。

仍較定期存款吸引 過去政府發行的零售債券回報通常略高於市場同等風險產品，被視為「另類派糖」。參考網上銀行資料，本地銀行普遍一年期定期存款利率僅3厘出頭，即使息口較高的虛擬銀行亦只有3.3厘水平，均低於傳言中銀債的回報，加上預期減息周期即將開展，定存息只會每況愈下，因此「略低於4厘」屬可接受範圍。