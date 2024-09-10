華興資本復牌冧66% 恒汽挫8%
港股大市整體氣氛低迷之際，異動股也是升少跌多。停牌近一年半的華興資本(01911)昨日復牌，盤中股價曾瀉近73%，低見1.98元；收市報2.45元，跌66.3%%，成交5,593.14萬元。該公司於去年2月披露創始人包凡受查，其後無法如期發布2022年業績，從去年4月起停牌。
事實上，華興資本在復牌前一日披露，4名執行董事即謝屹璟、林家昌、杜永波、王力行，承諾自2024年9月8日至2025年3月7日期間，不會出售任何該公司股份權益，4人合共持有2.2%股權。
國泰君安國際申請今復牌
此前遭證監會點名股權高度集中的昇能集團(02459)，昨再跌23.08%，收報0.6元。事緣恒指公司宣布，該股不會在周一收市後生效的季度指數調整中獲納入相關指數。受影響指數包括恒生綜合指數、恒生港股通指數、恒生港股通中小型股指數、恒生港股通小型股指數、恒生港股通香港公司指數、恒生小型股（可投資）指數、恒生港股通原材料及工業指數及恒生港股通原材料及工業（可投資）指數。
此外，聯交所的股權披露系統顯示，Norges Bank繼續減持昇能的持股，於9月4日在場內再賣出5,201.4萬股，平均價約為每股0.4185元。交易完成後，Norges Bank已接近清倉所有持股。值得留意的是，Norges Bank亦修正了上周的披露公告，因其把9月3日時賣出3,798.6萬股的交易在事件簡述錯誤披露為「買入了股份」。
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