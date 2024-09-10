華興資本復牌冧66% 恒汽挫8%

事實上，華興資本在復牌前一日披露，4名執行董事即謝屹璟、林家昌、杜永波、王力行，承諾自2024年9月8日至2025年3月7日期間，不會出售任何該公司股份權益，4人合共持有2.2%股權。

此外，聯交所的股權披露系統顯示，Norges Bank繼續減持昇能的持股，於9月4日在場內再賣出5,201.4萬股，平均價約為每股0.4185元。交易完成後，Norges Bank已接近清倉所有持股。值得留意的是，Norges Bank亦修正了上周的披露公告，因其把9月3日時賣出3,798.6萬股的交易在事件簡述錯誤披露為「買入了股份」。