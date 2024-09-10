產經

外資紛掟 貝萊德沽百勝福萊特

港股市況不濟，外資機構減持套現。 港股市況不濟，外資機構減持套現。
港股市況不濟，外資機構減持套現。
香港交易所(00388)的披露權益資料顯示，多家外資機構減持港股。其中，貝萊德（BlackRock）於9月3日在紐約證券交易所減持百勝中國(09987)56.0272萬股美國預託證券（ADR），每股平均價33.8245美元，估計交易涉資折合逾1.4億港元，持股量由5.05%降至4.9%。
同日貝萊德於場內減持福萊特玻璃(06865)1,667.58萬股，每股平均價10.6215元，估計涉資約1.77億元，持股量由7.75%降至3.78%。
基金減持國藥海螺水泥
國際基金公司Lazard Asset Management於8月30日，在場內減持國藥控股(01099)836.88萬股，每股平均價18.18元，估計涉資約1.52億元，持股量由8.14%降至7.51%。同日，Lazard在場內減持安徽海螺水泥(00914)705.834萬股，每股平均價16.88元，估計涉資約1.19億元，持股量由6.15%降至5.61%。
此外，Kopernik Global Investors LLC於9月4日在場內減持廣深鐵路(00525)113.6萬股，每股平均價2.0848元，持股量由8.06%降至7.98%。另富達基金於9月4日場內以每股均價17.013元減持海吉亞醫療(06078)72.62萬股，持股量由6.11%降至5.99%。
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