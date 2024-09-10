中港股市齊「經」慌 恒指5連跌 滬深7個月低

花旗降恒指今明年目標 美資投行花旗最新更下調恒指今、明兩年目標，其中今年底的目標由20,500點降至19,800點，減幅約3%；明年中的目標由22,000點降至21,000點。該行直言，由於中港企業利潤增長較預期低，加上內地電力需求及廣義貨幣（M2）供應增長放緩，所以下調恒指目標。

板塊方面，該行最新將電訊股評級由「中性」上調至「增持」，基本材料股則基於銷量和價格下跌情況，由「增持」下調至「中性」，同時維持對工業、網絡及科技股的「增持」評級。

無獨有偶，中資投行中金日前亦提及，今年海外中資股盈利要達10%升幅是「過於樂觀」；又指港股正進入「關鍵窗口期」，在海外衰退擔憂升溫及內地政策預期不明朗的影響下，風險溢價再度回升。

中外資金在中資股市場持續角力，據該行引用上述監測機構EPFR的資金流向統計指，海外主動型基金連續69周流出海外中資股市場，上周流出規模約2.1億美元，反之南向資金於港股累計流入規模則擴大至92.7億港元。

回看昨日中港股市交投情況。由於恒指公司因颱風停市關係，將恒指季檢變動延至周一收市後生效，所以大市成交急增57%至1,336億元，「北水」則轉為淨流入58億元，沽空比率由上周四的13.67%升至16.07%。

內地股市昨低開低收，滬綜指及深成指分別跌1.06%及0.83%，兩市總成交僅有5,186億元（人民幣‧下同），連續第5日不足6,000億元，一片水盡鵝飛之景！

部分新納入港股通股份 花旗調低恒指今明兩年目標 恒指自年內高位大跌